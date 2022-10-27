TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım dokunulmaz oldu? MasterChef hangi takım dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım dokunulmaz oldu? MasterChef hangi takım dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

Burak

Gamze

Görkem

Kıvanç

Barış

Tolga

Ayaz

KIRMIZI TAKIM:

Tayfun

Büşra

Serpilay

Metin

Yağız

Burak

Fatma Nur

MASTERCHEF HANGİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ikinci takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı, Mavi takım kazandı.