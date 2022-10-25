MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı?
Gündem Haberleri
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...
Mavi takım kaptanı seçilen Burak, Kırmızı Takım kaptanı olarak Tayfun'u seçti.
MAVİ TAKIM:
Burak
Gamze
Görkem
Kıvanç
Barış
Tolga
Ayaz
KIRMIZI TAKIM:
Tayfun
Büşra
Serpilay
Metin
Yağız
Burak
Fatma Nur
Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.
MasterChef haftanın ilk takım oyununu Mavi takım kazandı. Pide çeşitlerinin yapıldığı yarışmada 5'e 1 üstünlükle mavi takım kazandı.
Patatesli Kır Pidesi: Fatma Nur - Barış = Fatma Nur kazandı
Bafra Pidesi: Yağız - Burak = Burak kazandı
Konya Bıçak Arası Pidesi: Kıvanç - Tayfun = Konsept dışı
Cantık Pide: Burak Kaya - Ayaz = Ayaz kazandı
Develi Cıvıklısı: Görkem - Metin = Görkem kazandı
Tahinli Pide: Serpilay - Tolga = Tolga kazandı
Trabzon Yağlı Pide: Gamze - Büşra = Gamze kazandı
Bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda Büşra en iyi tabağı yaparak dokunulmaz oldu.
Dokunulmazlık oyununda birinci olan Büşra eleme adayı olarak Burak Kaya'nın ismini verdi.