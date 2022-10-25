Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı?

Gündem Haberleri

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

Mavi takım kaptanı seçilen Burak, Kırmızı Takım kaptanı olarak Tayfun'u seçti.

MAVİ TAKIM:

Burak

Gamze

Görkem

Kıvanç

Barış

Tolga

Ayaz

KIRMIZI TAKIM:

Tayfun

Büşra

Serpilay

Metin

Yağız

Burak

Fatma Nur

Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.

MasterChef haftanın ilk takım oyununu Mavi takım kazandı. Pide çeşitlerinin yapıldığı yarışmada 5'e 1 üstünlükle mavi takım kazandı.

Patatesli Kır Pidesi: Fatma Nur - Barış = Fatma Nur kazandı

Bafra Pidesi: Yağız - Burak = Burak kazandı

Konya Bıçak Arası Pidesi: Kıvanç - Tayfun = Konsept dışı

Cantık Pide: Burak Kaya - Ayaz = Ayaz kazandı

Develi Cıvıklısı: Görkem - Metin = Görkem kazandı

Tahinli Pide: Serpilay - Tolga = Tolga kazandı

Trabzon Yağlı Pide: Gamze - Büşra = Gamze kazandı

Bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda Büşra en iyi tabağı yaparak dokunulmaz oldu.

Dokunulmazlık oyununda birinci olan Büşra eleme adayı olarak Burak Kaya'nın ismini verdi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Masterchef 2022 MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title