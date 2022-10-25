TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

Mavi takım kaptanı seçilen Burak, Kırmızı Takım kaptanı olarak Tayfun'u seçti.

MAVİ TAKIM:

Burak

Gamze

Görkem

Kıvanç

Barış

Tolga

Ayaz

KIRMIZI TAKIM:

Tayfun

Büşra

Serpilay

Metin

Yağız

Burak

Fatma Nur

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF PİDE OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef haftanın ilk takım oyununu Mavi takım kazandı. Pide çeşitlerinin yapıldığı yarışmada 5'e 1 üstünlükle mavi takım kazandı.

Patatesli Kır Pidesi: Fatma Nur - Barış = Fatma Nur kazandı

Bafra Pidesi: Yağız - Burak = Burak kazandı

Konya Bıçak Arası Pidesi: Kıvanç - Tayfun = Konsept dışı

Cantık Pide: Burak Kaya - Ayaz = Ayaz kazandı

Develi Cıvıklısı: Görkem - Metin = Görkem kazandı

Tahinli Pide: Serpilay - Tolga = Tolga kazandı

Trabzon Yağlı Pide: Gamze - Büşra = Gamze kazandı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ İSİM DOKUNULMAZ OLDU?

Bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda Büşra en iyi tabağı yaparak dokunulmaz oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununda birinci olan Büşra eleme adayı olarak Burak Kaya'nın ismini verdi.