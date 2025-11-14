MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
MasterChef Türkiye'de heyecan, 14 Kasım Cuma günü oynanan dokunulmazlık oyunu ile yeniden doruk noktasına ulaştı. Yarışmacılar hem takım oyununda hem de bireysel etapta üstünlük elde etmek için yoğun bir çaba gösterirken, günün sonunda dokunulmazlığı kazanan isim ile eleme potasına gönderilen yarışmacı izleyicilerin gündeminde yer aldı. Zorlu performansların ardından açıklanan eleme adayı merak konusu hâline geldi.
14 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen MasterChef bölümünde gerçekleşen dokunulmazlık oyunu ile sonrasında belirlenen eleme adayı büyük ilgi topladı. Nefes kesen rekabette hangi takımın öne geçtiği ve bireysel dokunulmazlık turunda başarı gösteren yarışmacının kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim oldu?
MASTERCHEF İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Son bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylama sonucunda eleme potasına gönderilecek isimler belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özkan, hakkını kullanarak Ayten'i eleme potasına gönderdi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Gecenin dokunulmazlık oyununun kazanan takımı Mavi Takım oldu.
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de günün son eleme adayları henüz kesinleşmedi. Kaybeden takımın yapacağı oylamanın ardından potaya gidecek isimler belli olacak ve gelişmeler açıklandıkça güncellenecek.
MASTERCHEF ELEME POTASI
Haftanın eleme potasına giren yarışmacıları Ayten ve Barış olarak belirlendi.