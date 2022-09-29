Masterchef'te bugün dokunulmazlık yerine Masterclass oynandı. Bunun akabinde vatandaşlar, Masterchef dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? 29 Eylül Masterchef dokunulmazlık oyunu ne zaman oynanacak? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef'te bugün dokunulmazlık neden yok? Masterchef dış oyun niye yok? merak ediliyor. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyunu bu akşam yok mu? Masterchef dokunulmazlık oyunu ne zaman, hangi günler oynanıyor?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU YOK MU, NİYE YOK?

Bugün 29 Eylül Perşembe Masterchef'te Masterclass yapıldı. Normalde bugün dış oyun yani dokunulmazlık oyunu oynanması bekleniyordu. Fakat dokunulmazlık yarın veya Cumartesi oynanacak. Bugün Masterclass var.

MASTERCHEF BUGÜN DIŞ OYUN YOK MU, NEDEN YOK?

Masterchef'te normalde her Perşembe günleri dış oyun oynanıyordu. Fakat bugünkü yeni bölüm fragmanında yarışmacıların Masterclass eğitimi alacağı öğrenildi. Bunun ardından dış oyun ne zaman oynanacak merak edilmişti.

Konu hakkında henüz resmi bir duyuru yok. Fakat bildiğiniz gibi yedeklerden yeni bir yarışmacı gelmeyecek. Haliyle Cumartesi günü yedek kadro ile yarışma olmayacak. Bundan dolayı dış oyun bölümünün ise ya Cuma ya da Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor. Normalde Masterclass Cuma günleri idi dış oyun Perşembe idi. İki programın günlerinin yer değiştirmiş olabileceği tahmin ediliyor.