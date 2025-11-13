MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, 13 Kasım Perşembe?

Masterchef Türkiye'de heyecan, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile tırmanıyor. Onur'un elenmesinin ardından mavi takım ilk kez bir kişi eksik olarak parkura çıkacak. Şefler bu bölümde yarışmacılardan, 70'ler ve 80'ler dönemini yansıtan retro tabaklar hazırlamalarını istedi. Günün sonunda en iyi tabağı ortaya koyan takım, üçüncü dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, 13 Kasım Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

Takım mücadelesinde kaybeden ekip, bu kez bireysel olarak dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta ter dökecek. Yarışmacılar arasında yaşanacak zorlu rekabetin ardından, günün en başarılı tabağını çıkaran isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLACAK?

Hafta boyunca oynanan oyunların ardından eleme adayları henüz belirlenmedi. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yaptığı oylama sonucunda potaya gidecek yarışmacılar netleşecek. Eleme adayları açıklandığında detaylar paylaşılacak.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

MAVİ TAKIM:

• Ayten (Kaptan)

• Sezer

• Gizem

• Özkan

• Ayla

• Barış

KIRMIZI TAKIM:

• Sümeyye (Kaptan)

• Furkan

• Çağatay

• Hakan

• Eylül

• Mert

• Murat Can

MASTERCHEF'TE KİM VEDA ETTİ?

Bu hafta yarışmaya veda eden isim Onur oldu. Performans değerlendirmeleri sonucunda Onur, MasterChef sahnesine veda eden yarışmacı olarak açıklandı.

ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu büyük merakla bekleniyor. Şeflerin yapacağı değerlendirmelerle birlikte üçüncü dokunulmazlığın galibi programın sonunda belli olacak.