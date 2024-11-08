Üye Girişi
Haberler

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

16. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

25.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar:

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?


Mavi Takım : Şirin (K)

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?


Kırmızı Takım: Semih (K)

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?


MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? MasterChef eleme adayları kim? 8 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 9-10 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Kasım Bornova, Karabağlar, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kendi Yolumda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kendi Yolumda filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 8 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 75. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.