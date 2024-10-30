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MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
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2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

16. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

25.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar:

Mavi Takım : Semih (K)

Kırmızı Takım : Muratcan (K)

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık yarışının kazananı Kırmızı Takım oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık yarışının kazananı Kırmızı Takım oldu. #MasterChefTürkiye #MasterChef #ACUNMEDYA #TV8 @Danilo_Zanna @chefyalcinkaya @SomerSivrioglu pic.twitter.com/f8BZbn1AMU

— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) October 30, 2024
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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