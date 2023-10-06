Masterchef yarışması son bölüm neler oldu ve Masterchef dokunulmazlığı kimin kazandığı merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Barış ve Barbaros arasında kavga çıktı. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Masterchef All Star'da son bölüm neler oldu?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'ın son bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı ve Masterchef yarışmasında Barış ve Barbaros neden kavga ettiği merak ediliyor. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Masterchef All Star'da son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sonrası Barış ve Barbaros arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce ikili birbirinin üzerine yürüdü. İkilinin arasına giren Ayaz ise ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ayaz'ın elini iten Barış, Barbaros'un üzerine yürüdü. Diğer yarışmaların araya girmesiyle ikili güçlükle sakinleştirildi.

MASTERCHEF ALL STAR'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde Barış ve Barbaros arasında kavga çıktı. Burun buruna gelen ikili takım arkadaşları güçlükle ayırırken araya giren şefler de Barış ve Barbaros'u "Burası sokak değil, kendinize gelin" diyerek uyardı.