Üye Girişi
Haberler

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

16. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

25.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar:

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?


Mavi Takım : Şirin (K)

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?


Kırmızı Takım: Erim (K)

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?


MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazananı henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

Bakan Tunç'u rahatsız eden görüntü

 Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Bahçeli'yi kızdıran soru Erdoğan'a da soruldu
Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu

Apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? MSÜ 2025 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın / Zalim - Ellerine Sağlık) MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Yiğit Can Yiğit kimdir? Şehit Yiğit Can Yiğit kaç yaşındaydı? Faruk Peker kimdir? İffet filminin oyuncusu Faruk Peker kaç yaşında, nereli? Çok Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çok Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak? 2025 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırıldı mı, değişti mi? ABD EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ! ABD Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.