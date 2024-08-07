Masterchef dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? 7 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

2024 Masterchef'te potaya giden ilk isim belli oldu. Dün akşam Tv8'de yayınlanan Masterchef programında dokunulmazlığı kazanan takım açıklandı. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? 7 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te ilk eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi Takım: Emre, Murat Can, Semih, Nigar, Beril, Onur, Kerem, Ezgi, Kaan ve Beyza

Kırmızı Takım: Ayşe, Serhat, Çağlar, Ümmühan, Eda, Nevzat, Alper, Zeynep, Hakan ve Deniz

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyunu Kırmızı takım tarafından oynandı. Beğenilen ilk 4 tabağın yarışmacıları belirlendi ve dokunulmazlığı kazanan isim açıklandı. İlk dokunulmazlık oyununun galibi Alper oldu. Alper, ayrıca ilk eleme adayını seçme hakkını da kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayı Serhat olarak belirlendi. Takım oylaması sonucunda ise ikinci eleme adayı Deniz seçildi.