Masterchef dokunulmazlık düellosunu kim, hangi takım kazandı? 13 Temmuz 2023 Masterchef düelloyu kimler kazandı? Balık & Sebze ürünlerinde kazananlar!

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 13 Temmuz Perşembe dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 13 Temmuz Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Balık ve sebze çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? Masterchef dokunulmazlık düellosunu kim kazandı? 13 Temmuz 2023 Masterchef düelloyu kimler kazandı? Balık ve Sebze ürünlerinde kazananlar kim oldu? günün merak edilen konuları arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 13 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün balık çeşitlerinden ve sebze çeşitlerinden yemekler yapıldı. Düellodaki ürün çeşitleri şöyle:

Sarımsak - Fener balığı

Sazan - Domates

Bezelye - Sardalya

Çipura- Girip kabağı

Koçan mısır - Kalkan balığı

Dil balığı - Asma yaprağı

Patlıcan - Dülger balığı

Mercan - Patates

Çin turbu - Lüfer

Dolmalık biber - İskorpit balığı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

- Sarımsak - Fener balığı (Dilara vs Güzide) kazananı : DİLARA (KIRMIZI TAKIM)

- Sazan - Domates (Eray vs Tanya) kazananı : TANYA (MAVİ TAKIM)

- Bezelye - Sardalya (Tolga vs Suna) kazananı : TOLGA (KIRMIZI TAKIM)

- Çipura- Girip kabağı (Çağatay vs Mert) kazananı : ÇAĞATAY (KIRMIZI TAKIM)

- Koçan mısır - Kalkan balığı (Batuhan vs Tahsin) kazananı : BATUHAN (KIRMIZI TAKIM)

- Dil balığı - Asma yaprağı (Berker vs Gamze) kazananı : GAMZE (MAVİ TAKIM)

- Patlıcan - Dülger balığı (Büşra vs Ayaz) kazananı : AYAZ (MAVİ TAKIM)

- Mercan - Patates (Rıfat vs Sefa) kazananı : SEFA (MAVİ TAKIM)

- Çin turbu - Lüfer (Burcu vs Esra) kazananı : ESRA (MAVİ TAKIM)

- Dolmalık biber - İskorpit balığı (Eda vs Sergen) kazananı : SERGEN (MAVİ TAKIM)

KAZANAN TAKIM : Şuanda 6-4 Mavi takım önde.

SONUÇ : MAVİ TAKIM 6 - 4 KIRMIZI TAKIM

Bugünkü düellolu dokunulmazlığı 6-4 lük skorla Mavi takım kazandı. Birazdan Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.