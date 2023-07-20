Masterchef dokunulmazlık düellosunu kim, hangi takım kazandı? 20 Temmuz 2023 Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sebze&Yeşillik ürünlerinde kazananlar

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 20 Temmuz Perşembe dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 20 Temmuz Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sebze ve yeşillik çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? Masterchef dokunulmazlık düellosunu kim kazandı? 20 Temmuz 2023 Masterchef düelloyu kimler kazandı? Yeşillik ve Sebze ürünlerinde kazananlar kim oldu? günün merak edilen konuları arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 20 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün sebze ve yeşillik çeşitlerinden yemekler yapıldı. Düellodaki ürün çeşitleri şöyle:

Bakla - Kekik

Nohut - Maydanoz

Bulgur - Biberiye

Börülce - Nane

Siyez Bulguru - Dereotu

Siyah pirinç - Lemongrass

Tarhun - Fasülye

Fesleğen - Meksika Fasülyesi

Belluga Mercimeği - Adaçayı

Kinoa - Frenk soğanı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

Suna vs Büşra / Bakla - Kekik / Kazanan isim : SUNA - MAVİ TAKIM

Dilara vs Sergen / Nohut - Maydanoz / Kazanan isim : BERABERE

Gamze vs Esra / Bulgur - Biberiye / Kazanan isim : ESRA - MAVİ TAKIM

Tanya vs Rıfat / Börülce - Nane / Kazanan isim : TANYA - KIRMIZI TAKIM

Eda vs Eray / Siyez Bulguru - Dereotu / Kazanan isim : ERAY - KIRMIZI TAKIM

Tahsin vs Burcu / Siyah pirinç - Lemongrass / Kazanan isim : TAHSİN - KIRMIZI TAKIM

Çağatay vs Barış / Tarhun - Fasülye / Kazanan isim : BARIŞ - KIRMIZI TAKIM

Berker vs Sefa / Fesleğen - Meksika Fasülyesi / Kazanan isim : BERKER - KIRMIZI TAKIM

Ayaz vs Batuhan / Belluga Mercimeği - Adaçayı / Kazanan isim : BATUHAN - KIRMIZI TAKIM

Tolga vs Mert / Kinoa - Frenk soğanı / Kazanan isim : TOLGA - KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : Kırmızı takım 8-3 kazandı

SONUÇ : KIRMIZI TAKIM 8 - 3 MAVİ TAKIM

Bugünkü dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı. Mavi takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.