Masterchef dokunulmazlık düellosunu kim, hangi takım kazandı? 20 Temmuz 2023 Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sebze&Yeşillik ürünlerinde kazananlar
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 20 Temmuz Perşembe dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 20 Temmuz Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sebze ve yeşillik çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? Masterchef dokunulmazlık düellosunu kim kazandı? 20 Temmuz 2023 Masterchef düelloyu kimler kazandı? Yeşillik ve Sebze ürünlerinde kazananlar kim oldu? günün merak edilen konuları arasında geliyor. İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF 20 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün sebze ve yeşillik çeşitlerinden yemekler yapıldı. Düellodaki ürün çeşitleri şöyle:
Bakla - Kekik
Nohut - Maydanoz
Bulgur - Biberiye
Börülce - Nane
Siyez Bulguru - Dereotu
Siyah pirinç - Lemongrass
Tarhun - Fasülye
Fesleğen - Meksika Fasülyesi
Belluga Mercimeği - Adaçayı
Kinoa - Frenk soğanı
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?
Suna vs Büşra / Bakla - Kekik / Kazanan isim : SUNA - MAVİ TAKIM
Dilara vs Sergen / Nohut - Maydanoz / Kazanan isim : BERABERE
Gamze vs Esra / Bulgur - Biberiye / Kazanan isim : ESRA - MAVİ TAKIM
Tanya vs Rıfat / Börülce - Nane / Kazanan isim : TANYA - KIRMIZI TAKIM
Eda vs Eray / Siyez Bulguru - Dereotu / Kazanan isim : ERAY - KIRMIZI TAKIM
Tahsin vs Burcu / Siyah pirinç - Lemongrass / Kazanan isim : TAHSİN - KIRMIZI TAKIM
Çağatay vs Barış / Tarhun - Fasülye / Kazanan isim : BARIŞ - KIRMIZI TAKIM
Berker vs Sefa / Fesleğen - Meksika Fasülyesi / Kazanan isim : BERKER - KIRMIZI TAKIM
Ayaz vs Batuhan / Belluga Mercimeği - Adaçayı / Kazanan isim : BATUHAN - KIRMIZI TAKIM
Tolga vs Mert / Kinoa - Frenk soğanı / Kazanan isim : TOLGA - KIRMIZI TAKIM
- KAZANAN TAKIM : Kırmızı takım 8-3 kazandı
SONUÇ : KIRMIZI TAKIM 8 - 3 MAVİ TAKIM
Bugünkü dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı. Mavi takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.