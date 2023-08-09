Masterchef dokunulmazlık düellosunu hangi takım kazandı? 9 Ağustos Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 9 Ağustos haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 9 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Ürün bazlı düelloda kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 9 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

9 Ağustos Çarşamba bugün Masterchef'te ürün bazlı bir düello yapıldı. Ürünler yaz sebzeleri ve unlar oldu.

MASTERCHEF BUGÜNKÜ DÜELLODA KAZANANLAR KİMLER?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar yaz sebzeleri ve un ürünlerinden düelloya çıktı. Kazanan isimler ve eşleşmeler şöyle:

Sergen - Barbaros kim kazandı : MAVİ TAKIM (Sergen kazandı)

Eray - Ayaz kim kazandı : KIRMIZI TAKIM (Eray kazandı)

Çağatay - Rıfat kim kazandı : MAVİ TAKIM (Rıfat kazandı)

Eda - Tolga kim kazandı :

KAZANAN TAKIM : Henüz belli olmadı (Şuanda Mavi takım 2-1 önde)