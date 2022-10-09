Masterchef dokunulmazlığını kim kazandı? 9 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı?
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Masterchef'te bu akşam dokul Masterchef dokunulmazlığını kim kazandı? 9 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı?
Masterchef dokunulmazlığını kim kazandı? 9 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar haberimizde...
9 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlık oyununu Çağatay, Metin ve Yağız kazandı.
Masterclass birincisi Tolga oldu.
Dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu. Çağatay 1. eleme adayı için Metin'in ismini söyledi.
1. eleme adayı : Metin
2. eleme adayı : Tolga
Haftanın 1. eleme adayı Metin olurken 2. eleme adayı ise Tolga oldu.
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.