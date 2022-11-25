MasterChef'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilmesinin ardından izleyiciler Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusunu merak ediyor. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef potaya kim gitti? 24 Kasım MasterChef eleme adayı kim?

Geçtiğimiz akşam yeni bölümü ile birlikte Tv8 ekranlarına gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmaz olan isim merak ediliyor ve arama motorları üzerinde Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu?

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

Burak Kaya

Gamze

Kıvanç

Tolga

Fatma Nur

KIRMIZI TAKIM:

Ayaz

Metin

Yağız

Görkem

Büşra

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu.