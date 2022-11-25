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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu?

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilmesinin ardından izleyiciler Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusunu merak ediyor. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef potaya kim gitti? 24 Kasım MasterChef eleme adayı kim?MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef potaya kim gitti? 24 Kasım MasterChef eleme adayı kim?

Geçtiğimiz akşam yeni bölümü ile birlikte Tv8 ekranlarına gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmaz olan isim merak ediliyor ve arama motorları üzerinde Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu?

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:
Burak Kaya
Gamze
Kıvanç
Tolga
Fatma Nur
KIRMIZI TAKIM:
Ayaz
Metin
Yağız
Görkem
Büşra

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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