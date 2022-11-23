MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef kim dokunulmaz oldu? 22 Ekim MasterChef eleme adayları kim?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın üçüncü dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim dokunulmaz oldu? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef kim dokunulmaz oldu? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Farklı ülkelerin bilindik yemeklerini yapan yarışmacılar zorlu bir süreç yaşadı. Takım oyununu Kırmızı takım kazandı.

Mavi takımda oynanan dokunulmazlık oyununda sonuncu Gamze oldu, 3. ise Kıvanç oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını alan yarışmacı Tolga oldu. Fatma Nur geceyi ikinci tamamladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Tolga oldu. Diğer yarışmacıların oylaması sonucunda birinci eleme adayı Fatma oldu.