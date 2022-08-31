Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te potaya ilk giden yarışmacı kim oldu? Potaya 2. yarışmacı kim oldu?

Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Türkiye'de, ana kadro seçmeleri tamamlandı. Yarışmacıların verdiği büyük mücadelelerden sonra, üç grup içinden ana kadroya seçilen yarışmacılar ve yedekler belirlendi. Bugün dokunulmazlığı kim kazandı, potaya hangi yarışmacılar gidiyor merak ediliyor. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te ilk potaya giden yarışmacı kim oldu?