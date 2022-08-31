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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te potaya ilk giden yarışmacı kim oldu? Potaya 2. yarışmacı kim oldu?

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te potaya ilk giden yarışmacı kim oldu? Potaya 2. yarışmacı kim oldu?

Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Türkiye'de, ana kadro seçmeleri tamamlandı. Yarışmacıların verdiği büyük mücadelelerden sonra, üç grup içinden ana kadroya seçilen yarışmacılar ve yedekler belirlendi. Bugün dokunulmazlığı kim kazandı, potaya hangi yarışmacılar gidiyor merak ediliyor. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te ilk potaya giden yarışmacı kim oldu?

Masterchef'te dokunulmazlık için yarışan yarışmacılar büyük bir mücadele verdiler. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te ilk potaya giden yarışmacı kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

Masterchef'te dokunulmazlığı alan yarışmacı Görkem oldu.

Masterchef'te potaya ilk giden yarışmacı Görkem'in seçimiyle Onur oldu.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te potaya ilk giden yarışmacı kim oldu? Potaya 2. yarışmacı kim oldu?

Masterchef'te potaya giden 2. yarışmacı Burak oldu.

Ana kadroya katılan 1. yarışmacı : METİN

Ana kadroya katılan 2. yarışmacı : GAMZE

Ana kadroya katılan 3. yarışmacı : ONUR

Ana kadroya katılan 4. yarışmacı : ÇAĞATAY

Ana kadroya katılan 5. yarışmacı : ŞEYMA

Ana kadroya katılan 6. yarışmacı : MELİH

Ana kadroya katılan 7. yarışmacı : BÜŞRA

Ana kadroya katılan 8. yarışmacı : FATMANUR

Ana kadroya katılan 9. yarışmacı : TAYFUN

Ana kadroya katılan 10. yarışmacı : YAĞIZ

Ana kadroya katılan 11. yarışmacı : BURAK

Ana kadroya katılan 12. yarışmacı : KAAN

Ana kadroya katılan 13. yarışmacı : BURAK KAYA

Ana kadroya katılan 14. yarışmacı : DİLAN

Ana kadroya katılan 15. yarışmacı : BARIŞ

Ana kadroya katılan 16. yarışmacı : KIVANÇ

Ana kadroya katılan 17. yarışmacı : AYAZ

Ana kadroya katılan 18. yarışmacı : SERPİLAY

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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