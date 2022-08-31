Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te potaya ilk giden yarışmacı kim oldu? Potaya 2. yarışmacı kim oldu?
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Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Türkiye'de, ana kadro seçmeleri tamamlandı. Yarışmacıların verdiği büyük mücadelelerden sonra, üç grup içinden ana kadroya seçilen yarışmacılar ve yedekler belirlendi. Bugün dokunulmazlığı kim kazandı, potaya hangi yarışmacılar gidiyor merak ediliyor. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te ilk potaya giden yarışmacı kim oldu?
Masterchef'te dokunulmazlık için yarışan yarışmacılar büyük bir mücadele verdiler. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te ilk potaya giden yarışmacı kim oldu? İşte detaylar haberimizde...
Masterchef'te dokunulmazlığı alan yarışmacı Görkem oldu.
Masterchef'te potaya ilk giden yarışmacı Görkem'in seçimiyle Onur oldu.
Masterchef'te potaya giden 2. yarışmacı Burak oldu.
Ana kadroya katılan 1. yarışmacı : METİN
Ana kadroya katılan 2. yarışmacı : GAMZE
Ana kadroya katılan 3. yarışmacı : ONUR
Ana kadroya katılan 4. yarışmacı : ÇAĞATAY
Ana kadroya katılan 5. yarışmacı : ŞEYMA
Ana kadroya katılan 6. yarışmacı : MELİH
Ana kadroya katılan 7. yarışmacı : BÜŞRA
Ana kadroya katılan 8. yarışmacı : FATMANUR
Ana kadroya katılan 9. yarışmacı : TAYFUN
Ana kadroya katılan 10. yarışmacı : YAĞIZ
Ana kadroya katılan 11. yarışmacı : BURAK
Ana kadroya katılan 12. yarışmacı : KAAN
Ana kadroya katılan 13. yarışmacı : BURAK KAYA
Ana kadroya katılan 14. yarışmacı : DİLAN
Ana kadroya katılan 15. yarışmacı : BARIŞ
Ana kadroya katılan 16. yarışmacı : KIVANÇ
Ana kadroya katılan 17. yarışmacı : AYAZ
Ana kadroya katılan 18. yarışmacı : SERPİLAY