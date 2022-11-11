Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, kaç kaç bitti? 11 Kasım Öğrenci evi menüsü kazananı hangi takım oldu? Öğrenci evi dokunulmazlığını kim aldı?
Gündem Haberleri
Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynandı. Bugünkü dokunulmazlıkta öğrenciler Öğrenci Evi menüsünü tattı ve puanladı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Kasım Öğrenci evi menüsü kazananı hangi takım oldu? Öğrenci evi dokunulmazlığını kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda 5 çeşit Öğrenci evi menüsü yemekleri yapıldı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Kasım Öğrenci evi menüsü kazananı hangi takım oldu? Öğrenci evi dokunulmazlığını kim aldı? Ayrıntılar sizlerle...
Bu haftanın mavi takım kaptanı Kaan oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Melih oldu.
Mavi Takım Kadrosu:
- - Fatmanur
- - Burak Kaya
- - Metin
- - Tolga
- - Görkem
- - Gamze
Kırmızı Takım Kadrosu:
- - Ayaz
- - Büşra
- - Yağız
- - Kıvanç
- - Barış
- - Burak R.
Günün menüsü Öğrenci Evi yemekleri oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:
Masterchef 11 Kasım menüsü:
Bal Kabağı Çorbası
Tavuklu Sezar Salata
Dalyan Köfte - Püre
Salçalı Makarna
Keşkül
Yemekler ve skorlar şöyle:
- Bal Kabağı Çorbası kazananı : Mavi takım 5-2 kazandı
- Tavuklu Sezar Salata : Mavi takım 7-0 kazandı
- Dalyan Köfte - Püre : Mavi takım 5-2 kazandı
- Salçalı Makarna : Kırmızı takım 5-2 kazandı
- Keşkül kazananı : Kırmızı takım 4-3 kazanıyor.
KAZANAN TAKIM : Mavi takım
Mavi takım bugünün kazananı oluyor.
SONUÇ
Mavi takım 22 - 13 Kırmızı takım
Mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Birazdan Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.