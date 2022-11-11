Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, kaç kaç bitti? 11 Kasım Öğrenci evi menüsü kazananı hangi takım oldu? Öğrenci evi dokunulmazlığını kim aldı?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynandı. Bugünkü dokunulmazlıkta öğrenciler Öğrenci Evi menüsünü tattı ve puanladı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Kasım Öğrenci evi menüsü kazananı hangi takım oldu? Öğrenci evi dokunulmazlığını kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda 5 çeşit Öğrenci evi menüsü yemekleri yapıldı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Kasım Öğrenci evi menüsü kazananı hangi takım oldu? Öğrenci evi dokunulmazlığını kim aldı? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Kaan oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Melih oldu.

Mavi Takım Kadrosu:

- Fatmanur

- Burak Kaya

- Metin

- Tolga

- Görkem

- Gamze

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Ayaz

- Büşra

- Yağız

- Kıvanç

- Barış

- Burak R.

11 KASIM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Günün menüsü Öğrenci Evi yemekleri oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 11 Kasım menüsü:

Bal Kabağı Çorbası

Tavuklu Sezar Salata

Dalyan Köfte - Püre

Salçalı Makarna

Keşkül

MASTERCHEF 11 KASIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yemekler ve skorlar şöyle:

Bal Kabağı Çorbası kazananı : Mavi takım 5-2 kazandı

Mavi takım 5-2 kazandı Tavuklu Sezar Salata : Mavi takım 7-0 kazandı

Mavi takım 7-0 kazandı Dalyan Köfte - Püre : Mavi takım 5-2 kazandı

Mavi takım 5-2 kazandı Salçalı Makarna : Kırmızı takım 5-2 kazandı

Kırmızı takım 5-2 kazandı Keşkül kazananı : Kırmızı takım 4-3 kazanıyor.

KAZANAN TAKIM : Mavi takım

Mavi takım bugünün kazananı oluyor.

SONUÇ

Mavi takım 22 - 13 Kırmızı takım

Mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Birazdan Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.