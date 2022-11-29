MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 29 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef yarışmasında haftanın birinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? 29 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MAVİ TAKIM:
- - Ayaz
- - Metin
- - Görkem
- - Yağız
- - Burak Kaya
KIRMIZI TAKIM:
- - Gamze
- - Kıvanç
- - Büşra
- - Tolga
Kral ve Kraliçelerin Sevdiği Yemekler
- - Mahmudiye (II. Mahmud)
- - Fırında Pişirilmiş Ördekli Noodle Çorbası (Çin İmparatoru Qianlong)
- - Marengo Usulü Tavuk (Napolyon Bonapart)
- - Charlotte (Rus Çarı I. Alexander)
- - Üstü Kremalı Kızılcıklı Tart (İngiltere Kraliçesi Victoria)
Bugünkü oyunda kazanan takım ve yemekler şöyle:
- - Mahmudiye kazananı : Kırmızı takım
- - Fırında Pişirilmiş Ördekli Noodle Çorbası kazananı : Mavi takım
- - Marengo Usulü Tavuk kazananı : Mavi takım
- - Charlotte kazananı : Kırmızı takım
- - Üstü Kremalı Kızılcıklı Tart kazananı : Kırmızı takım
Kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
Kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını 3-2 kazanıyor.
MasterChef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.