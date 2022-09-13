Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 13 Eylül Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 13 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda Dana Ciğeri Ezmesi yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 13 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

13 Eylül Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 13 EYLÜL SALI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım 5-3 kazandı. Böylelikle kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

13 EYLÜL KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Dana Ciğeri Ezmesi yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Ayaz

- Metin

- Yağız

En iyi 3. tabak : Yağız

En iyi 2. tabak : Ayaz

En iyi tabak : Metin

KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : METİN

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim METİN oluyor. Metin birazdan haftanın 1. eleme adayını söyleyecek.

Metin haftanın ilk eleme adayı olarak Vural'ın ismini söyledi.