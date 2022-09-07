Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 7 Eylül Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 7 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda kavun ile bir tabak yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 7 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

7 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 7 EYLÜL ÇARŞAMBA TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım 4-3 kazandı. Böylelikle kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

7 EYLÜL KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar kavun ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Metin

- Büşra

- Melih

En iyi 3. tabak : Melih

En iyi 2. tabak : Metin

En iyi tabak : Büşra

KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : BÜŞRA

Buna göre Kırmızı takımda dokunulmazlığı Büşra kazanıyor. Büşra haftanın 3. eleme adayı olarak Melih'in ismini söyledi.