MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef yarışmasında bu hafta dış oyun gerçekleşti. Dış oyun sonrasında dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, dış oyununda yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!
MAVİ TAKIM:
- Yağız
- Metin
- Kıvanç
- Tolga
KIRMIZI TAKIM:
- Büşra
- Görkem
- Burak Kaya
- Ayaz
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'in yeni bölümünde mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı.