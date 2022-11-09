Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Kasım Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 8 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 8 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 8 Kasım? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Kasım Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 8Kasım akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Kasım Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
Takım oyununu kaybeden Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazananı ise Kıvanç oldu.
8 Kasım Salı akşamı yayınlanan Masterchef programında akşamın kazanan takımı Mavi takım oldu.
MAVİ TAKIM: Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya
KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.
Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, ilk eleme adayı olarak Burak Revanbahş'ı seçti. Diğer eleme adayı ise Barış oldu.