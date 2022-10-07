TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? İşte detaylar...

MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kimler?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dün yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler, hangi takımın kazandığı araştırıyor. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 6 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

Bugünkü İstanbul Havalimanı dış oyununu Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar sıfır atık ürünleri ile yaratıcı bir yemek yaptılar.

MASTERCHEF HANGİ İSİM DOKUNULMAZ OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu. Görkem haftanın 5. eleme adayı olarak Burak R. 'nin ismini verdi.