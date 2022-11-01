MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 31 Ekim MasterChef kim kaptan oldu?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kaptanlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 31 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim? İşte detaylar...

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 31 Ekim MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? MasterChef bu haftanın kadrosu!

Masterchef mavi takım kaptanı kim? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, kaptanlık için yarıştılar. Kaptanlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin mavi takım kaptanı araştırmaya başladı. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 31 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

MasterChef'in yeni sezondaki sekizinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, yarışmacılardan Brüksel lahanası ana malzemesiyle yapacakları yaratıcı bir tabak istedi. İlk etap yarışmaları sona erdi. Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan isimler Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin oldu. Yarışmaya veda eden isim Tayfun oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde kaptanlık için yarıştılar. Kaptanlık yarışmasında son ikiye Yağız ve Görkem kaldı.

Mavi takım kaptanı Görkem oldu.