Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Kasım Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 30 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 8 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise 30 Kasım Masterchef dün hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Kasım Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
MAVİ TAKIM:
- Ayaz
- Metin
- Görkem
- Yağız
- Burak Kaya
KIRMIZI TAKIM:
- Gamze
- Kıvanç
- Büşra
- Tolga
Kral ve Kraliçelerin Sevdiği Yemekler
- Mahmudiye (II. Mahmud)
- Fırında Pişirilmiş Ördekli Noodle Çorbası (Çin İmparatoru Qianlong)
- Marengo Usulü Tavuk (Napolyon Bonapart)
- Charlotte (Rus Çarı I. Alexander)
- Üstü Kremalı Kızılcıklı Tart (İngiltere Kraliçesi Victoria)
Kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını 3-2'lik skorla kazandı.
30 Kasım akşamı oynanan Masterchef takım oyununu Mavi takım kaybetti. Mavi takımdan dokunulmazlığı kazanan isim ise Görkem oldu.