Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Kasım Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 30 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 8 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise 30 Kasım Masterchef dün hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Kasım Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?