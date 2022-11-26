MasterChef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın içüncü dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünün nerede çekildiği merak konusu oldu. MasterChef bugünkü dış oyun Denizli'de çekildi.

MASTERCHEF DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dış oyunu Denizli'de gerçekleşti. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu 24-11 skorla Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünü kazanan yarışmacı Kıvanç oldu.