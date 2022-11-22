MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...