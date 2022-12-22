Ekranların sevilen yarışması Masterchef programında kimin kazandığını merak eden vatandaşlar tarafından Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu, araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilen diğer sorular ise 22 Aralık kim eleme potasına gitti? Dün akşam MasterChef kim kazandı? soruları oluyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Aralık kim eleme potasına gitti? Dün akşam MasterChef kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu, birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi ve 22 Aralık kim eleme potasına gitti? Dün akşam MasterChef kim kazandı? sorusu ile arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak edilenler arasında Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu yer alıyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Aralık kim eleme potasına gitti? Dün akşam MasterChef kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirilen ikinci takım dokunulmazlığının tadım aşamasını Sıfırıncı Gün oyuncuları gerçekleştirdi. Gösterdikleri performans nedeniyle İlk eleme adayı kırmızı takımdan Burak Kaya olurken, ikinci eleme adayı da Tolga oldu, bireysel dokunulmazlığı Metin kazandı.

MASTERCHEF 164. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Programın bugün 163. bölümünün ardından 164. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.