Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
Gündem Haberleri
Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 20 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 20 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise 20 Aralık Masterchef dün hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 20 Aralık akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
Mavi takımın haftanın takım oyununu kazanmasının ardından Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında Ayaz dokunulmaz oldu.
20 Aralık akşam yayınlanan Masterchef programında kazanan takım Mavi takım oldu.
Haftanın 1. eleme adayı Burak Kaya oldu.