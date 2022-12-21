Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 20 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 20 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise 20 Aralık Masterchef dün hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık Masterchef dün hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?