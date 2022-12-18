Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Aralık kim eleme potasına gitti? 4. eleme aday kim oldu? Masterchef'te en iyi tabağı kim yaptı?

Masterchef'te bu haftanın son dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. En kötü tabağı yapan kişi haftanın 4. eleme adayı olacak. Peki, Masterchef 17 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? 4. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

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Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? Masterchef 17 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? 4. eleme aday kim oldu? Masterchef'te en iyi tabağı kim yaptı?

MASTERCHEF SON 7'DE KİMLER VAR?

- Metin

- Burak Kaya

- Tolga

- Yağız

- Kıvanç

- Görkem

- Ayaz

17 ARALIK MASTERCHEF İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İlk turda Metin, Burak, Yağız ve Kıvanç arasından dokunulmazlığı Kıvanç kazandı ve son 6'ya kaldı.

MASTERCHEF 2022 SON 6'YA KALAN İLK YARIŞMACI KİMDİR?

Son 6'ya kalan ilk yarışmacı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF 17 ARALIK 2. TURDA EN İYİ TABAKLARI KİMLER YAPTI?

Bugün 2. turda kırmızı mercimekten yemekler yapıldı. En iyi tabağı çıkartan 2 kişi son 6'ya kalmayı garantileyecek. Diğer kişi ise haftanın 4. eleme adayı olacak.

Sıralama şöyle:

En iyi tabak : Metin

Metin En iyi 2. tabak : Burak

Burak En iyi 3. tabak : Yağız

Buna göre Metin son 6'ya kalan 2. yarışmacı oluyor. Yağız haftanın 4. eleme adayı oluyor.

MASTERCHEF HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. eleme adayı Yağız oluyor. Yarın oynanacak olan eleme gecesinde 4 eleme adayı da belli oldu. Eleme potasındaki kişiler; Ayaz, Tolga, Görkem ve Yağız oldu.