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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Aralık kim eleme potasına gitti? 4. eleme aday kim oldu? Masterchef'te en iyi tabağı kim yaptı?

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Aralık kim eleme potasına gitti? 4. eleme aday kim oldu? Masterchef'te en iyi tabağı kim yaptı?

Masterchef'te bu haftanın son dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. En kötü tabağı yapan kişi haftanın 4. eleme adayı olacak. Peki, Masterchef 17 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? 4. eleme aday kim oldu? Mavi takımda dokunulmaz kim oldu? Mavi takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

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Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? Masterchef 17 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? 4. eleme aday kim oldu? Masterchef'te en iyi tabağı kim yaptı?

  • - Metin
  • - Burak Kaya
  • - Tolga
  • - Yağız
  • - Kıvanç
  • - Görkem
  • - Ayaz

İlk turda Metin, Burak, Yağız ve Kıvanç arasından dokunulmazlığı Kıvanç kazandı ve son 6'ya kaldı.

Son 6'ya kalan ilk yarışmacı Kıvanç oldu.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Aralık kim eleme potasına gitti? 4. eleme aday kim oldu? Masterchef'te en iyi tabağı kim yaptı?

Bugün 2. turda kırmızı mercimekten yemekler yapıldı. En iyi tabağı çıkartan 2 kişi son 6'ya kalmayı garantileyecek. Diğer kişi ise haftanın 4. eleme adayı olacak.

Sıralama şöyle:

  • En iyi tabak : Metin
  • En iyi 2. tabak : Burak
  • En iyi 3. tabak : Yağız

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Aralık kim eleme potasına gitti? 4. eleme aday kim oldu? Masterchef'te en iyi tabağı kim yaptı?

Buna göre Metin son 6'ya kalan 2. yarışmacı oluyor. Yağız haftanın 4. eleme adayı oluyor.

Haftanın 4. eleme adayı Yağız oluyor. Yarın oynanacak olan eleme gecesinde 4 eleme adayı da belli oldu. Eleme potasındaki kişiler; Ayaz, Tolga, Görkem ve Yağız oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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