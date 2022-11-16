TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışmasında kıyasıya mücadele bu hafta da devam ediyor. Haftanın yeni bölümünün yayınlanmasının ardından Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise 5 Kasım Masterchef eleme adayları kim oldu? Ve Masterchef potaya kim girdi? Soruları oluyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Kasım Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef potaya kim girdi?

Yarışmacılar bu bölümde donat, havuçlu tarçınlı kek, krem brule, elmalı strudel ve cannol tatlıları ile dokunulmazlık için kıyasıya yarıştı. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu özellikle programı kaçıran birçok kişi tarafından merak ediliyor ve 15 Kasım Masterchef eleme adayları kim oldu? Sorusu ile birlikte olmak üzere sıklıkla araştırılıyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Kasım Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef potaya kim girdi?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yapılan tartıların ardından jüriler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda tabakları beğenilen ve kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takım bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı ve üç farklı çikolatadan (beyaz, bitter ve sütlü çikolata) yaratıcı bir tabak çıkarmaları istendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından tabaklarının tadımı ardından Gamze, Büşra ve Fatma Nur son üçe kaldı ve dokunulmazlığı Büşra aldı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, eleme potasına ilk olarak Tolga'yı gönderdi. Oylama sonucunda da ikinci eleme adayı Fatma Nur oldu.