MasterChef yarışmasında bu hafta dış oyun gerçekleşti. Dış oyun sonrasında dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, dış oyununda yarıştılar. Takım oyununu Mavitakımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünün nerede çekildiği merak konusu oldu. MasterChef bugünkü dış oyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekildi.

MASTERCHEF DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dış oyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.