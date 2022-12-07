MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu?
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MasterChef yarışmasında dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Son bölüm sonrasında dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? İşte detaylar...
6 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında dün akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? Detaylar haberimizde...
MasterChef'in yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.
MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.
MAVİ TAKIM:
- Yağız
- Metin
- Kıvanç
- Tolga
KIRMIZI TAKIM:
- Büşra
- Görkem
- Burak Kaya
- Ayaz
MasterChef'in yeni bölümünde mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu.
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