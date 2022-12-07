MasterChef yarışmasında dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Son bölüm sonrasında dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? İşte detaylar...

6 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında dün akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM:

Büşra

Görkem

Burak Kaya

Ayaz

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'in yeni bölümünde mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu.