Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos Masterchef kim kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında 25 Ağustos tarihinde yayınlanan bölümde kim kazandı merak ediliyor. Masterchef dokunulmazlığı kim aldı ve Masterchef kim kazandı soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?
Masterchef dokunulmazlığı kim aldı ve 25 Ağustos Masterchef kim kazandı soruları gündeme geliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef dokunulmazlığı kim aldı merak ediliyor. Son yayınlanan Masterchef bölümünde dokunulmazlığı hangi takım kazandığı araştırılıyor. Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos Masterchef kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…
Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Kaybeden Mavi takım oylama sonucunda eleme adaylarını belirledi. Mavi takımdan Şeyma ve Gamze eleme adayları oldu.
25 Ağustos Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Ardından kaybeden Mavi takımdan Şeyma ve Gamze eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Burak oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!
TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?