TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında 25 Ağustos tarihinde yayınlanan bölümde kim kazandı merak ediliyor. Masterchef dokunulmazlığı kim aldı ve Masterchef kim kazandı soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef dokunulmazlığı kim aldı ve 25 Ağustos Masterchef kim kazandı soruları gündeme geliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef dokunulmazlığı kim aldı merak ediliyor. Son yayınlanan Masterchef bölümünde dokunulmazlığı hangi takım kazandığı araştırılıyor. Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos Masterchef kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Kaybeden Mavi takım oylama sonucunda eleme adaylarını belirledi. Mavi takımdan Şeyma ve Gamze eleme adayları oldu.

25 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI?

25 Ağustos Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Ardından kaybeden Mavi takımdan Şeyma ve Gamze eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Burak oldu.

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