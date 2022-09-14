TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında 14 Eylül tarihinde yayınlanan bölümde kim kazandı merak ediliyor. Masterchef dokunulmazlığı kim aldı ve Masterchef kim kazandı soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef dokunulmazlığı kim aldı ve 14 Eylül Masterchef kim kazandı soruları gündeme geliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef dokunulmazlığı kim aldı merak ediliyor. Son yayınlanan Masterchef bölümünde dokunulmazlığı hangi takım kazandığı araştırılıyor. Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 14 Eylül Masterchef kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı Yağız oldu.

14 EYLÜL MASTERCHEF KİM KAZANDI?

14 Eylül Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Jüri üyelerine kahvaltı menüsü hazırlayan Mavi ve Kırmızı takım izleyicilere görsel şölen sundu.