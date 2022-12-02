1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında dün akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 1 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

İlk takım mücadelesi sonunda eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya olmuştu. İkinci eleme adayı da Tolga oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

1 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Kıvanç oldu.