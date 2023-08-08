Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Ağustos Salı Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef düellosunu kim aldı?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 8 Ağustos haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 8 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü düelloda kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 8 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
8 Ağustos Salı Masterchef günün menüsü:
- Quiche Provencale
- Xuixo
- Encornets Farcis
- Bouillabaisse
- Pan Con Tomate
- Panisses ve Aioli Sos
- Nicoisse Salatası
MASTERCHEF DÜELLOSUNDA KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar birbirinden güzel yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Quiche Provencale kazananı :
- - Xuixo kazananı :
- - Encornets Farcis kazananı :
- - Bouillabaisse kazananı :
- - Pan Con Tomate kazananı : Mavi takım
- - Panisses ve Aioli Sos kazananı : Kırmızı takım
- - Nicoisse Salatası kazananı :
ŞUANDA SKOR : 1-1 EŞİTLİK VAR
Henüz tam sonuçlar açıklanmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Sayfayı yenileyerek güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.
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