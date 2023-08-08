Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Ağustos Salı Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef düellosunu kim aldı?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 8 Ağustos haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 8 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü düelloda kazananlar kim oldu? İşte detaylar...