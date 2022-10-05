Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 5 Ekim Masterchef Karadeniz Mutfağı düellosunu kimler kazandı? Karadeniz Mutfağı kazananlar kim oldu?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 5 Ekim dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 5 Ekim Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Karadeniz Mutfağı menüsü yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 5 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün Karadeniz Mutfağımenüsünden yemekler yapıldı. Yarışmacılar Karadeniz Mutfağımenüsü ile yemekler yaptılar.
Karadeniz Mutfağı menüsü:
- - Karalahana Sarması
- - Fasulye Diblesi
- - Hamsili Pilav
- - Isırgan Otu Yemeği
- - Fındıklı Ev Baklavası
MASTERCHEF KARADENİZ MUTFAĞI DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?
Bugün eski yarışmacılar tadımları yaptı ve oylarını verdiler.
Şuanda Mavi takım 6-3 önde.
Yemeklerde kazananlar şöyle:
- - Karalahana Sarması kazananı :
- - Fasulye Diblesi kazananı :
- - Hamsili Pilav kazananı :
- - Isırgan Otu Yemeği kazananı :
- - Fındıklı Ev Baklavası kazananı :
SONUÇ
MAVİ TAKIM 0 - 0 KIRMIZI TAKIM
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan açıklanacak.