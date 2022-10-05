Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 5 Ekim Masterchef Karadeniz Mutfağı düellosunu kimler kazandı? Karadeniz Mutfağı kazananlar kim oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 5 Ekim dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 5 Ekim Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Karadeniz Mutfağı menüsü yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...