Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Temmuz Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 26 Temmuz haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 26 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 ülke 7 pilavları kazananlar kim oldu? İşte detaylar...