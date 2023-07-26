Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Temmuz Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 26 Temmuz haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 26 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 ülke 7 pilavları kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 18TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
26 Temmuz Çarşamba Masterchef 7 Ülke 7 Pilav günün menüsü:
- Biryani
- Kızarmış Pilav
- Patatesli Tahdig
- Onigiri
- Paella
- Mantarlı Risotto
- Özbek Pilavı
MASTERCHEF 7 ÜLKE 7 PİLAV MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 7 Ülke 7 Pilav menüsünden pilavlar çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Biryani kazanan takım :
- - Kızarmış Pilav kazanan takım :
- - Patatesli Tahdig kazanan takım :
- - Onigiri kazanan takım :
- - Paella kazanan takım :
- - Mantarlı Risotto kazanan takım :
- - Özbek Pilavı kazanan takım :
GENEL SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM (MAVİ TAKIM KAZANDI)
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Haftanın 2. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım birazdan bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.