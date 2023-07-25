Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 25 Temmuz Salı Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 25 Temmuz haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 25 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 bölge 7 börekleri kazananlar kim oldu? İşte detaylar...