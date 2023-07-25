Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 25 Temmuz Salı Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim oldu?
Gündem Haberleri
Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 25 Temmuz haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 25 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 bölge 7 börekleri kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 18TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
25 Temmuz Salı Masterchef 7 Bölge 7 Börek günün menüsü:
- Adana Böreği
- Pırasalı Börek
- Çi Börek
- Paşa Böreği
- Kavurmalı Gömme
- Zeytinli Börek
- Ispanaklı Nokul
MASTERCHEF 7 BÖLGE 7 BÖREK MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 7 Bölge 7 Börek menüsünden börekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Adana Böreği kazanan takım : Mavi takım
- - Pırasalı Börek kazanan takım : Kırmızı takım
- - Çi Börek kazanan takım : Mavi takım
- - Paşa Böreği kazanan takım : Kırmızı takım
- - Kavurmalı Gömme kazanan takım : Kırmızı takım
- - Zeytinli Börek kazanan takım : Kırmızı takım
- - Ispanaklı Nokul kazanan takım : Kırmızı takım
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM (5-2)
5-2 Kırmızı takım kazandı.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.