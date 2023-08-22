Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Ağustos Salı Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef düellosunu kim aldı?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 22 Ağustos haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 22 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü düelloda kazananlar kim oldu? İşte detaylar...