Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Ağustos Salı Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef düellosunu kim aldı?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 22 Ağustos haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 22 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü düelloda kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 22 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
22 Ağustos Salı Masterchef günün menüsü:
- - Terbiyeli Ciğer Çorbası
- - Arefe Köftesi
- - Taze Fasulye Mücveri
- - Aside
- - Acem Pilavı
- - Lalanga
- - Me'muniye
MASTERCHEF DÜELLOSUNDA KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar birbirinden güzel Osmanlı Mutfağı yemekleri çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Terbiyeli Ciğer Çorbası kazananı : Kırmızı takım
- - Arefe Köftesi kazananı : Mavi takım
- - Taze Fasulye Mücveri kazananı : Kırmızı takım
- - Aside kazananı : Kırmızı takım
- - Acem Pilavı kazananı : Mavi takım
- - Lalanga kazananı : Kırmızı takım
- - Me'muniye kazananı : Mavi takım
SKOR : Mavi takım 3 - 4 Kırmızı takım
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızı takım oluyor. Birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.