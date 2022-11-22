TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında takım dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Kasım MasterChef hangi takım dokunulmaz oldu? İşte detaylar...

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri hangi takımın dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Kasım MasterChef hangi takım dokunulmaz oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:



Burak Kaya

Gamze

Kıvanç

Tolga

Fatma Nur

KIRMIZI TAKIM:

Ayaz

Metin

Yağız

Görkem

Büşra

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kırmızı takım oldu.