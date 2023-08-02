Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Ağustos Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 Ağustos haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 2 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Karayip Yemekleri kazananlar kim oldu? İşte detaylar...