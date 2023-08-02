Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Ağustos Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 Ağustos haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 2 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Karayip Yemekleri kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 2 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
2 Ağustos Çarşamba Masterchef Karayip Yemekleri günün menüsü:
- Keshi Yena
- Cou Cou & Soslu Levrek
- Karayip Pilavı
- Baigan Choka & Sada Roti
- Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos
- Mezgit Kızartma
- Dulce De Leche Cortada
MASTERCHEF KARAYİP YEMEKLERİ MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Karayip Yemekleri menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Keshi Yena kazanan takım : MAVİ TAKIM
- - Cou Cou & Soslu Levrek kazanan takım : MAVİ TAKIM
- - Karayip Pilavı kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
- - Baigan Choka & Sada Roti kazanan takım : MAVİ TAKIM
- - Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos kazanan takım : MAVİ TAKIM
- - Mezgit Kızartma kazanan takım : MAVİ TAKIM
- - Dulce De Leche Cortada kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
GENEL SKOR : Mavi takım 5-2 kazandı.
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Mavi takım haftanın 2. dokunulmazlığını da kazanarak haftayı galibiyetle tamaladı. Birazdan kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.