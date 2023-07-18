Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Temmuz Salı Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim oldu?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 18 Temmuz haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 18 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 Coğrafi bölge tatlılarında kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 18TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
18 Temmuz Salı Masterchef 7 Bölge 7 Tatlı günün menüsü:
- Cezerye
- Fırın Sütlaç
- Kadayıf Dolması
- Katmer
- Laz Böreği
- Nevzine
- Şambali
MASTERCHEF 7 BÖLGE 7 TATLI MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 7 Bölge 7 Tatlı menüsünden tatlılar çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Cezerye tatlısında kazanan takım : Kırmızı takım
- - Fırın Sütlaç tatlısında kazanan takım : Kırmızı takım
- - Kadayıf Dolması tatlısında kazanan takım : Kırmızı takım
- - Katmer tatlısında kazanan takım : Kırmızı takım
- - Laz Böreği tatlısında kazanan takım : Mavi takım
- - Nevzine tatlısında kazanan takım : Mavi takım
- - Şambali tatlısında kazanan takım : Mavi takım
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM (4-3)
4-3 Kırmızı takım kazandı.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.