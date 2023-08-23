Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, düelloyu kim aldı? 23 Ağustos Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? (Şinitzel Düellosu)

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 23 Ağustos haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 23 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü düelloda kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 23 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün yarışmacılar Dana Şinitzel yaptı. 10 yarışmacı aynı yemek ile birbirleriyle yarıştı. En iyi şinitzeli yapan puanı alacak.

MASTERCHEF DÜELLOSUNDA KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda tüm yarışmacılar Dana Şinitzel yaptı. Kazananlar şu şekilde:

Barış vs Tolga kazananı : TOLGA / MAVİ TAKIM

TOLGA / MAVİ TAKIM Eda vs Ayaz kazananı : EDA / KIRMIZI TAKIM

EDA / KIRMIZI TAKIM Kıvanç vs Dilara kazananı : KIVANÇ / KIRMIZI TAKIM

KIVANÇ / KIRMIZI TAKIM Tanya vs Barbaros kazananı : TANYA / KIRMIZI TAKIM

TANYA / KIRMIZI TAKIM Eray vs Gamze kazananı : ERAY / KIRMIZI TAKIM

ERAY / KIRMIZI TAKIM Batuhan vs Hasan kazananı : BATUHAN / KIRMIZI TAKIM

BATUHAN / KIRMIZI TAKIM Alican vs Esra kazananı : ESRA / KIRMIZI TAKIM

ESRA / KIRMIZI TAKIM Azize vs Suna kazananı : AZİZE / MAVİ TAKIM

AZİZE / MAVİ TAKIM Sefa vs Çağatay kazananı : SEFA / KIRMIZI TAKIM

SEFA / KIRMIZI TAKIM Sergen vs Tahsin kazananı : SERGEN / KIRMIZI TAKIM

SKOR : MAVİ TAKIM 2 - 8 KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.