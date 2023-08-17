Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kaç kaç bitti, skor ne? 17 Ağustos Perşembe Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 17 Ağustos haftanın üçüncü dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 17 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü deprem özel menüsünde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...