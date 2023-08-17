Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kaç kaç bitti, skor ne? 17 Ağustos Perşembe Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 17 Ağustos haftanın üçüncü dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 17 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü deprem özel menüsünde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 17 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
17 Ağustos Perşembe Masterchef günün menüsü:
- - Muhammara ve Biberli Ekmek
- - Analıkızlı
- - Lahmacun
- - Karışık Kuru Dolma
- - Gavurdağı Salatası
- - Tepsi Kebabı
- - Astarlı Sütlaç
MASTERCHEF 17 AĞUSTOS YEMEKLERİNİ KİMLER, KAÇ KAÇ KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar birbirinden güzel yemekler çıkarttı. Programa katılan konuklar oylarını verdi. Kazananlar şu şekilde:
- - Muhammara ve Biberli Ekmek kazanan takımı : 4-2 Mavi takım kazandı
- - Analıkızlı kazanan takımı : 4-2 Kırmızı takım kazandı
- - Lahmacun kazanan takımı : 5-1 Kırmızı takım kazandı
- - Karışık Kuru Dolma kazanan takımı : 4-2 Kırmızı takım kazandı
- - Gavurdağı Salatası kazanan takımı : 4-2 Mavi takım kazandı
- - Tepsi Kebabı kazanan takımı : 5-1 Mavi takım kazandı
- - Astarlı Sütlaç kazanan takımı : 4-2 Kırmızı takım kazandı
SKOR : MAVİ TAKIM 20 - 22 KIRMIZI TAKIM
Haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızı takım oluyor. Birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Kırmızı takım bu hafta 3'te 3 yapıyor.