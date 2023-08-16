Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 16 Ağustos Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef suşilerde kim aldı?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 16 Ağustos haftanın ikinci dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 16 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü suşiler menüsünde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 16 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
16 Ağustos Çarşamba Masterchef günün menüsü:
- - Maki
- - Temaki
- - Uramaki
- - Nigiri
MASTERCHEF SUŞİLERDE KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar birbirinden güzel suşiler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- 1. Nigiri kazananı : Kırmızı takım
- 2. Nigiri kazananı : Mavi takım
- 3. Nigiri kazananı : Kırmızı takım
- 1. Maki kazananı : Mavi takım
- 2. Maki kazananı : Mavi takım
- 3. Maki kazananı : Kırmızı takım
- 1. Uramaki kazananı : Mavi takım
- 2. Uramaki kazananı : Kırmızı takım
- 3. Uramaki kazananı : Kırmızı takım
- 1. Temaki kazananı : Kırmızı takım
- 2. Temaki kazananı : Kırmızı takım
SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 7 KIRMIZI TAKIM
Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızı takım oluyor. Birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM