Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 16 Ağustos Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef suşilerde kim aldı?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 16 Ağustos haftanın ikinci dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 16 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü suşiler menüsünde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...