Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (Kanepe Düellosu) 18 Ekim Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim?

Gündem Haberleri

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (Kanepe Düellosu) 18 Ekim Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 18 Ekim Salı dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 18 Ekim Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Kanepe çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef Kanepe düellosunu kim kazandı? Dokunulmazlık düellosunda kazanan isimler kimler? Burak Kaya kazandı mı? Çağatay kazandı mı? Metin kazandı mı? Gamze kazandı mı? Büşra kazandı mı? Yağız kazandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 18 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün Dünya kanepe çeşitlerinden yemekler yapıldı. Kanepe çeşitleri şöyle:

  • - Bilini Üzerinde Tarama ve Havyar
  • - Grissiniye Sarılı Rozbif
  • - Yumurta Dolması
  • - Tavuklu Mantarlı Vol Au Vent
  • - Mini Sebzeli Çin Böreği
  • - Kızarmış Ekmek Üzerine Avokado Püreli Karides
  • - Çilekli Tartolet

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (Kanepe Düellosu) 18 Ekim Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

Konuklar yemekleri tadıyor. Konukların verdiği puanlar şu şekilde:

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (Kanepe Düellosu) 18 Ekim Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim?

Uğur'un puanı: 4-3 kırmızı takım

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (Kanepe Düellosu) 18 Ekim Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim?

Alican'ın puanı : 4-3 kırmızı takım

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (Kanepe Düellosu) 18 Ekim Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim?

Ebru'nun puanı : 5-2 mavi takım

SONUÇ

MAVİ TAKIM 11 - 10 KIRMIZI TAKIM

Dokunulmazlığı kazanan takım henüz açıklanmadı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title