Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (Dolma Düellosu) 11 Ekim Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 11 Ekim Salı dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 11 Ekim Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Dolma çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef Dolmadüellosunu kim kazandı? Dokunulmazlık düellosunda kazanan isimler kimler? Burak Kaya kazandı mı? Çağatay kazandı mı? Metin kazandı mı? Gamze kazandı mı? Büşra kazandı mı? Yağız kazandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 11 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün Dünya dolma çeşitlerinden yemekler yapıldı. Dolma çeşitleri şöyle:

- Kaburga dolması

- Mumbar dolması

- Kavun dolması

- Karışık kuru dolmalar

- Kabak dolması

- Biber dolması

- Bıldırcın dolması

- Domates dolması

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

- Kaburga dolması kazananı :

- Mumbar dolması kazananı : Kimse kazanamadı

Kimse kazanamadı - Kavun dolması

- Karışık kuru dolmalar kazananı : Mavi takım (Metin)

Mavi takım (Metin) - Kabak dolması

- Biber dolması

- Bıldırcın dolması

- Domates dolması